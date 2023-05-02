Кушнир Даниил Исидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кушнир
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Исидоров
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84076. КУШНИРЪ, ДАНІИЛЪ ИСИДОровъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Липовецк. у., Ильинецк. в., д. Синарной; — Одесск. С. П., 25 Апр. 911, 114 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 24 Мая 911. | 909 104006 1 ч. 1653 У. | 904 73480 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 61554. | 908 73023 170¹ М.
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