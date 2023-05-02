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Любицин Дмитрий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любицин
Имя
Дмитрий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8399. ЛЮБИЦИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, 22 л., Михайловск. у., Токаревск. в., д. Малышева. Н. Т. 3 стр. корп. Московск. окр. Ст. 205а, лиш. св. 1 г. Исп. 12 июля 923.

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