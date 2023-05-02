Алимасов Порфирий Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алимасов
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101. Алимасов Порфирий Лаврентьевич, 33 л., Башкирск. АССР, Белебеевск. к., Бинсбулякск. в., д. Ново-Кистенли—Богданово. С. 1 уч. Белебеевск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/І—26.
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