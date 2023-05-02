Латушкин Михаил Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латушкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95769. ЛАТУШКИНЪ, МИХАИЛЪ (АЛЕКсандръ) Максимовъ (Карповъ) (онъ же Шелепновъ), 22 л. К. Могилев. губ. и у., Павловичск. в., д. Зябрицъ; — Минск. О. С., 12 Нояб. 910, 152 и 13 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 37297, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 104014. 906 г. № 4279 и 907 г. № 58228, арест. отъ 3 г. Исп. 6 Апр. 911, счит. ср. съ 15 Янв. 910.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.