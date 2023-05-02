Устинов Никифор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинов
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 606
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27899. УСТИНОВЪ, Никифоръ Алексѣевъ. Кр. Рязан. у., д. Гришиной (поденщ.), 50 приг. М. С. 5 уч. Рязан. окр., по 169 и 2 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. и 10 дней. Исп. 28 Дек. 1885 г.
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