Матвеев Александр Автономович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Автономович
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5267. МАТВЕЕВ, АЛЕКСАНДР АВТОНОМОВИЧ, 18 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Гривенск. в.;—Н. С. 4 уч. Усть-Сысольск. у. Изнасилов., лиш. св. 1 г. Исп. 27 июня 921.
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