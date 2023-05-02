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Матвеев Александр Автономович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Александр
Отчество
Автономович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
5267. МАТВЕЕВ, АЛЕКСАНДР АВТОНОМОВИЧ, 18 л. Гр. Усть-Сысольск. у., Гривенск. в.;—Н. С. 4 уч. Усть-Сысольск. у. Изнасилов., лиш. св. 1 г. Исп. 27 июня 921.

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