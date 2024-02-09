Жохов Бонифатий Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жохов
- Имя
- Бонифатий
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 72713. ЖОХОВЪ, БОНИФАТІЙ МАКСИмовъ. К. Полоцк. у., Ловожск. в., м. Сиротина, 19 л.; — Витебск. О. С., 4 п. 134, 135, 140 и 1642 У и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 18 Мая 907.
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