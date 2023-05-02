Никушин Илья Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никушин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105759. НИКУШИНЪ, ИЛЬЯ ЕВСТАФЬЕВЪ (онъ же Козловцевъ). К. Сердобск. у., Еланск, в., с. Изнаира, 25 л.; — Саратов. О. С., 1 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 63169, тюр. 1 г. Исп. 20 Апр. 909. 27 Февр. 904 г. У. Чл. Саратов. О. С. по Сердобск. у., за кражу—т. 8 м. 4 Нояб. 903 г. У. Чл. Саратов. О. С. по Сердобск. у., за кражу—т. 6 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.