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Морозов Василий Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Василий
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 270
Источник
Скан
Оригинальная запись
136372. МОРОЗОВЪ, ВАСИЛІЙ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Муромск. у., Липинск. в., с. Саваслейки, 15 л.; — 3. Н. 2 уч. Муромск. у. 5 Авг. 909, 154 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Сент. 909.

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