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Соколова Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соколова
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
3114. СОКОЛОВА, ЕВДОКИЯ (она же ЕЛЕНА) ИВАНОВНА, 30 л. Гр. Тутаевск. у., Шаготск. в., д. В. Сартова;—Н. С. 7 уч. Тутаевск. у. Ст. 180 п. п. «а» и «б», лиш. св. 1 г. 11 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 окт. 922.

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