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Степанова Серафима Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степанова
Имя
Серафима
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
24 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12314. Степанова (она же Светлова) Серафима Степановна, 24 л., Чувашск. АССР, Чебоксарск. у., у., Богородск. в., д. Осинкино. Чувашск. Главсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 24 мая 926.

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