Плянтер Аврам Мошков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Плянтер
- Имя
- Аврам
- Отчество
- Мошков
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9367. ПЛЯНТЕРЪ, АВРАМЪ МОШКОВЪ (онъ же Плянто и Планто), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы; — Кіевск. О. С., 14 Дек. 910, 2 ч. 1651 У., арест. отд. 4 г. Исп. 7 Янв. 911. | 906 38463 2 ч. 1655 У. | 97 18864 170 М. | 900 103355 1655 У. | 96 25330 172 М. | 98 51534 1655 У. | 96 19551 169 М.
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