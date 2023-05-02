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Щукина Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щукина
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
26 апрель 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4762. ЩУКИНА, АННА ИВАНОВНА, 19 л. Гр. г. Бугульмы;—Р. В. Т. Т. Самаро-Златоустовск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 26 апр. 922.

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