Щукина Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щукина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4762. ЩУКИНА, АННА ИВАНОВНА, 19 л. Гр. г. Бугульмы;—Р. В. Т. Т. Самаро-Златоустовск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 26 апр. 922.
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