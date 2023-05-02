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Потапов Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потапов
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7944. ПОТАПОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 24 л., Метекесск. у., Елховск. в., д. Александровки. Самарск. Губсуд. Ст. 142. лиш. св. 8 л. Исп. 27 сент. 923

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