Русанович Павел Онуфриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русанович
- Имя
- Павел
- Отчество
- Онуфриев
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 68377. РУСАНОВИЧЪ, ПАВЕЛЪ ОНУФРІЕВЪ. К. Минск. у., Сѣнницк. в., д. Петровщины, 24 л.; — Минск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1483 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 14 Іюня 907.
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