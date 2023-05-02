Кочерга Василий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочерга
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65964. КОЧЕРГА, ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬевъ. Каз. в. и с. Журавки, Пирятинск. у., 36 л.; — Лубевск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 2691 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 21 Іюня 907.
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