Лупичев Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лупичев
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6931. ЛУПИЧЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 27 л., Армавирск. отд., станицы Михайловской. Н. С. 4 уч. Армавирск. отд. Ст. 140г, лиш. св. 1 г. Приг. ступил в закон. силу 14 дек. 924.
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