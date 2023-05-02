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Лупичев Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лупичев
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
6931. ЛУПИЧЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 27 л., Армавирск. отд., станицы Михайловской. Н. С. 4 уч. Армавирск. отд. Ст. 140г, лиш. св. 1 г. Приг. ступил в закон. силу 14 дек. 924.

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