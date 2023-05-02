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Коваль Евдоким Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коваль
Имя
Евдоким
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
28 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
51211. КОВАЛЬ, ЕВДОКИМЪ НИКИТИНЪ, 21 г. К. Кіевск. у., в. и м. Жашкова; — Уманск. О. С., 3 Марта 911, 1 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 ½ г. Исп. 28 Марта 911.908 86256 1647 У. | 906 55918 169 М.908 60126 172 М. (покуш.).

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