Новоженников Петр Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новоженников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105901. НОВОЖЕННИКОВЪ, ПЕТРЪ Никифоровъ, 46 л. Сс.-пос. Верхолен. у., Качугск. в., с. Бутаковскаго, рд. въ г. Маріинскѣ; — Иркутск. О. С., 2 Марта 911, 1 ч. 975 и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Іюня 911. | 909 117800 1655 У. | 2 Сент. 906 г. Иркутск. О. С., 1652 У., арест. отд. 1 г. | 905 6296 1647 У. | 96 г. Иркутск. Губ. С., 270 и 975 У. и У. о сс., зав. раб. 2 г. | 26 Мая 93 г. Иркут.-Верхолен. О. С., 309 и 977 У. и У. о сс., зав. раб. 1 г. | Въ Апр. 88 г. Томск. Губ. С., 1642 У., въ Сиб. на посел.
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