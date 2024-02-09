Времин Сергей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Времин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131081. ВРЕМИНЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Симбирск. у., Тушнинск. в., с. Шиловки, 29 л.; − Самар. О. С. 12 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 100027, арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 27 Мая 909.
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