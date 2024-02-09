Времин Сергей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВремин Сергей Михайлов

Времин Сергей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Времин
Имя
Сергей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
131081. ВРЕМИНЪ, СЕРГѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Симбирск. у., Тушнинск. в., с. Шиловки, 29 л.; − Самар. О. С. 12 Сент. 909, 152 и 1 ч. 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 100027, арест. отд. 2½ г. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 27 Мая 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close