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Змиевский Ксаверий Войцехов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Змиевский
Имя
Ксаверий
Отчество
Войцехов
Дата исполнения приговора
22 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
132920. ЗМІЕВСКІЙ, КСАВЕРІЙ ВОЙЦѢХОВЪ. К. Млавск. у., гм. Зелюнь, д. Ницкъ, 27 л.; — Варшав. С. П., 1065 и 1070 Там. У., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 909.

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