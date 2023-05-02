Назарова Аграфена Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назарова
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7358. НАЗАРОВА, АГРАФЕНА МИХАЙЛОВНА. Гр. Киевск. у., Киевск. в.; — Н. С. 1 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. от нак. освоб.
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