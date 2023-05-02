Корчагин Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчагин Федор Васильев

Корчагин Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корчагин
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
6014. Корчагин Федор Васильев., 54 л., Арск. к. (Тат. АССР), Каймарск. в., д. Кадышево. Смоленск. Г. С. Ст. 152, л. с. 5 л. 5 окт. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close