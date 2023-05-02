Таранников Устин Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таранников
- Имя
- Устин
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107548. ТАРАННИКОВЪ, УСТИНЪ СТЕпановъ, 28 л. К. Тарск. у., в. и с. Крайчиковскаго; — Тобольск. О. С., 21 Мая 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. М. С. 4 уч. Тарск. у. отъ 20 Янв. 911 г. (2 ч. 1483 У., тюр. 2 н.), арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 23 Іюля, счит. ср. съ 21 Мая 911.
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