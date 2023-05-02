Дембская Юзефа Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дембская
- Имя
- Юзефа
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2222. ДЕМБСКАЯ, ЮЗЕФА ВОЙЦѢХОВА (она же Дембинская). Мщ. г. Влоцлавска, 22 л., рд. въ д. Пржеритка, гм. Добѣгнѣво, Влоцлав. у.; — М. С. г. Влоцлавска, 16, 169, 170¹ и 172 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 2 Дек. 906 г., тюр. 1 г. Исп. 23 Дек. 906.
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