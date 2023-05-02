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Чеканов Илья Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеканов
Имя
Илья
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13720. Чеканов Илья Никитич, 22 л., Оршанск. окр., Ладнанск. р., д. Кобылево. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18/Х—26.

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