Медведев Леонид Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7011. Медведев Леонид Николаевич, 38 л., Острогожск. у., Луценковск. в., с. Татарина. Н. С. 8 р. Островск. у. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 21/г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.
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