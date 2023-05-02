Легальков Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Легальков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5878. Легальков Николай Александрович, 27 л., Ленинградск. г., Троцк. у., Ораниенбаумск. в. Н. С. 5 отд. г. Ленинграда Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ѴІ—26.
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