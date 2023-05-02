Пономарев Степан Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2627. ПОНОМАРЕВ, СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 21 г. Гр. Пермск. у., Н.-Ильинск. в., д. Моргали;— Пермск. ГубРевтриб. Дезерт., лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 14 авг. 922.
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