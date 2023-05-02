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Кочергин Андрей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочергин
Имя
Андрей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
26 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
134470. КОЧЕРГИНЪ, АНДРЕЙ АНДРЕЕВЪ. К. Спасск. у., в. и с. Деревенскаго, 25 л.; — У. Чл. Рязан. О. С. по Спасск. у. 21 Сент. 909, 133, 134 и 977 У., по слож. съ нак. по приг., напеч. въ 909 г. № 25547, тюр. 3 м. и 2 н. Исп. 26 Сент. 909.

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