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Баломеев Егор Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баломеев
Имя
Егор
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
449. БАЛОМЕЕВ, ЕГОР ЕФИМОВИЧ, 23 л. Гр. Невельск. у., Сокольницк. в.; — Н. С. 5 уч. Невельск. у. Кража, лиш. св. 2½ г. Исп. 24 дек. 918.

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