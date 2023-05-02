Загава Войцех Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагава Войцех Антонов

Загава Войцех Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Загава
Имя
Войцех
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
46796. ЗАГАВА, ВОЙЦѢХЪ АНТОНОВЪ. К. Ловичск. у., гм. Лышковице, д. Пщоновъ, 18 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Сельце; — Гм. С. 2 окр. Ловичск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close