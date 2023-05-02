Киреев Тимофей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киреев
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34562. КИРѢЕВЪ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ (онъ же Мерзликинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Аткар. у., Аткарско-Пригородной в., д. Средняго Колышлея, 31 г.; — Астрахан. О. С., 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. М. С. 2 уч. г. Астрахани, отъ 16 Дек. 906 г., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Дек. 907. | 902 44684 1655 У. | 99 99438 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 94099. | 99 87410 | 97 49349 170 М. | 95 3056 170¹ М.
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