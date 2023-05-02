Родина Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодина Екатерина Александровна

Родина Екатерина Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родина
Имя
Екатерина
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
10 февраль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7058. РОДИНА, ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 28 л. Гр. Московск. у., Ленинск. в., д. Садовники; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 февр. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close