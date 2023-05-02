Максаева Прасковья Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максаева
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7052. МАКСАЕВА ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА, 39 л., Спасск, у., д. Сулики. Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 31 июля 923.
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