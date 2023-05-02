Стамбуль Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стамбуль
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8062. СТАМБУЛЬ, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. бывш. Лифляндск. г., Валкск. у., В. Трикатьевск. в. и д.; — Особ. сес. Н. С. Мологск. у. Самогон, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔ и лиш. пр. 5 л. Исп. 1 окт. 921.
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