Кичинский Иван Ксавериев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кичинский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ксавериев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83147. КИЧИНСКІЙ, ИВАНЪ КСАВЕРІевъ (онъ же Кицинскій), 58 л. К. изъ сс. Ачинск. у., Больше-Улуйск. в., д. Александровской, рд. Люблинск. г., Холмск. у., гм. Буковъ, въ пос. Савинъ; — Краснояр. О. С., 30 Марта 911, 152¹, 9 и 1654¹ У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 7 м. предв. заключ. Исп. 17 Мая 911. | 900 94469 1654 У. | 88 93984 169 М. | 97 88006 1655 У.
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