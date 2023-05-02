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Шитов Аркадий Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шитов
Имя
Аркадий
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 365
Источник
Скан
Оригинальная запись
12114. ШИТОВ, АРКАДИЙ РОМАНОВИЧ, 19 л. Гр. Слободск. у., Ракаловск. в., с. Починок-Пляковский; — С. 1 уч. при 18 зап. Стрелк. п. г. Перми. Оскорбл., лиш. св. 6 м., с зач. 13 д. пр. в. Осужд. 26 окт. 920.

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