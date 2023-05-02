Вильк Иосиф Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вильк
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47892. вилькъ, ІОСИФЪ НИКОЛАЕВЪ, 21 г. К. Ченстохов. у., гм. Дзбовъ, д. Гаць; — Гм. С. 4 окр. Ченстохов. у., 4 февр. 911, 155 и 158¹ М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Февр. 911.
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