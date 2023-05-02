Герцик Мендель Абрамов-Пафтелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герцик
- Имя
- Мендель
- Отчество
- Абрамов-Пафтелев
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144480. ГЕРЦИКЪ, МЕНДЕЛЬ АБРАмовъ-Пафтелевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, 35 л., рд. въ г. Двинскѣ; — Витебск. О. С. 17 Авг. 909, 134, 13 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 19 Сент. 909. | 901 12618 1641 У. | 93 18812 1655 У. | 902 51274 977 У. | 91 2268170 М. | 98 28589 169 М. | 89 75720 169 М. | 28 Мая 98 г. Витебск. О. С. по 1645 У. — т. 2½ г. | 96 83681 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.