Петушкова Мария Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петушкова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 285
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86642. ПѢТУШКОВА, МАРІЯ АЛЕКСѢева, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Тимск. у., с. Перваго-Михельполья; — Харьков. О. С., 31 Янв. 911, 1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 24 Марта 911. | 910 24998 169 М. | 906 38714 977 и 1657 У. | 23 Іюня 909 г. М. С. 4 уч. г. Харькова, 170 М., тюр. 8 м.
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