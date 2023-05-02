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Гомуляк Осип Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гомуляк
Имя
Осип
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
46173. ГОМУЛЯКЪ, ОСИПЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Ленчицк. у., гм. Лесьмержъ, 22 л.; — Петроков. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 6 уч. г. Лодзи отъ 9 Сент. 904 г. и 13 уч. отъ 13 Мая 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Мая 905, счит. ср. съ 9 Сент. 904. | 903 69173 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 39117.

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