Гомуляк Осип Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гомуляк
- Имя
- Осип
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46173. ГОМУЛЯКЪ, ОСИПЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Ленчицк. у., гм. Лесьмержъ, 22 л.; — Петроков. О. С. (во 2 р.), 134, 135, 152 и 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. М. С. 6 уч. г. Лодзи отъ 9 Сент. 904 г. и 13 уч. отъ 13 Мая 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 17 Мая 905, счит. ср. съ 9 Сент. 904. | 903 69173 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 39117.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.