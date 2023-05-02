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Бондарев Лука Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондарев
Имя
Лука
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
12 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
45355. БОНДАРЕВЪ, ЛУКА ПЕТРОВЪ (онъ же Бундуровъ и Вередовъ). К., не прип., 18 л., рд. Васильков. у., въ м. Рокитнѣ; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 140 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 12 Мая 905. | 904 11980 1655 У. | 902 20414 169 М. | 902 72773 169 М.

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