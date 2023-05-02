Круглов Василий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Круглов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7095. КРУГЛОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, 21 г., Бузулукск. у., Елшанск. в. и с. Н. С. 2 уч. Бузулукск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 29 сент. 923.
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