Кочкин Александр Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25341. КОЧКИН, АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, 24 л. Гр. Ефремовск. у., Ушаковск. в., д. Кочкина; — Р. Т. 26 отд. стр. бриг. Вохр. Присвоение, лиш. св. 9 м., с зач. 22 д. пр. з. Исп. 7 июня 920.
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