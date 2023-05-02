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Киреев Исаак Аггеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киреев
Имя
Исаак
Отчество
Аггеевич
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5881. КИРЕЕВ ИСААК АГГЕЕВИЧ, 28 л., Верхнеудинск. у., Хонхолойск. в. и с., Прибайкальск. Губсуд, Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, лиш. св. 4 г. 11 м. 20 д. и пор. пр. 4 г., Исп. 3 окт. 923.

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