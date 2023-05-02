Бузинов Федор Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБузинов Федор Ефимов

Бузинов Федор Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бузинов
Имя
Федор
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
45455. БУЗИНОВЪ, ФЕДОРЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 27 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 903 30359 1655 У. | 97 75189 172 М. | 900 87384 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close