Бузинов Федор Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузинов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45455. БУЗИНОВЪ, ФЕДОРЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 27 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 2 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 29 Апр. 905. | 903 30359 1655 У. | 97 75189 172 М. | 900 87384 1647 У.
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