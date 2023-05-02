Зиненко Василиса Ульяновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зиненко
- Имя
- Василиса
- Отчество
- Ульяновна
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 142
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4955. ЗИНЕНКО ВАСИЛИСА УЛЬЯНОВНА, 20 л., Кубано-Черноморск. обл., ст. Сергиевской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сентября 923.
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