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Кузечкин Григорий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузечкин
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7276. КУЗЕЧКИН ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 24 л., Севск. у., Лимяшевск. в., д. Фановки. б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 169, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 дек. 923.

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