Новак Феликс Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новак
- Имя
- Феликс
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97174. НОВАКЪ, ФЕЛИКСЪ МИХАЙловъ, 16 л. К. Петроков. у., гм. Ренчно, д. Стобница, рд. Варшав. у., гм. Радзиковъ въ д. Пиляшковъ; — Варшав. О. С., 20 Мая 911, 140, 152 и 1 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 124676, М. С. 32 уч. г. Варшавы отъ 31 Дек. 910 г. (3 п. 170 и 172 М., тюр. 1½ м.) и приг. М. С. 33 уч. г. Варшавы отъ 15 Нояб. 910 г. (8 п. 170 М., тюр. 2 н.), тюр. 8 м. Мая. 3 Іюня 911.
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